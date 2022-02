Jason (14) bezwijkt aan verwondingen na ongeval in Beverlo

Het ongeval gebeurde donderdagochtend rond 8 uur op de hoek van de Koolmijnlaan en de Twaalf Meilaan in Beringen. De jongen van 14 stak toen de straat over op het zebrapad, maar werd aangereden door een bestelwagen. Hij werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis in Leuven, maar gisterochtend is hij daar overleden.