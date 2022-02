Kater Benjo (12) na vijf maanden zwerven weer thuis in Merelbeke

Eind september liet Sandra haar kater Benjo ’s avonds nog even buiten om een luchtje te scheppen, maar in tegenstelling tot anders keerde de kat niet naar huis terug. Het gezin ging op zoek, riep voortdurend zijn naam, maar Benjo was verdwenen. Kosten noch moeite werden gespaard om de 12-jarige kater terug te vinden: overal in de buurt van Merelbeke Flora hing het gezin flyers op. Ze schakelden de hulp van social media in om iedereen mee te laten uitkijken naar het beestje. Ook de dierenasielen, dierenartsen en zelfs afvalophalers uit de buurt kregen een ongeruste telefoon.