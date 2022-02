Limburgse Maasvallei is het best voorbereid op een waterbom

Vandaag en morgen is er in Lanaken een congres over de maatregelen die nodig zijn om gewapend te zijn tegen nieuwe overstromingen. Want in het Demerbekken en ook in Kotem bij Maasmechelen zijn extra ingrepen nodig, om zware schade te voorkomen. : “Het water In de Halstraat begint zachtjes aan over de dijk te lopen, maar ook iets daarvoor waar de waterrad staat”, zegt burgemeester Raf Terwingen (CD&V) van Maasmechelen. “Daar was er insijpeling van onder de dijk, dus je krijgt een dansende dijk en dan kunnen er dijkbreuken ontstaan. Mogelijk heeft daar ongedierte tunnels gegraven onder de dijk door, maar dan moeten we daar maatregelen nemen. Door er diepteschotten te gaan slaan, kunnen die dijken dan toch verstevigd worden”, aldus nog de burgemeester.