Limburgse starters van het jaar ontwikkelden digitale menukaart voor de horeca

Afstand houden en zo veel mogelijk contacten beperken, dat was het devies in coronatijd, ook als je op café of restaurant ging. De menukaart vastnemen waar andere mensen eerst met hun handen aan hadden gezeten was plots ook geen optie meer. Allemaal goede redenen om het bestelproces in de horeca te digitaliseren dachten Kobe en Dries en dus ontwikkelden ze Why Waitt: “Eigenlijk waren we nog student maar alles viel plots weg. We hadden veel tijd en in plaats van Netflix te kijken hebben we een soort digitale menukaart ontwikkeld waar je meteen ook je bestelling mee kan doorgeven. Corona heeft veel miserie gebracht maar voor ons is er dus ook iets goeds uitgekomen.”