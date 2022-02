Maaseik krijgt nieuwe Pater Sangersbrug: "In slechtere staat dan gedacht"

“Het studiebureau Sweco Arcadis is daarvoor aangeduid door de Vlaamse Waterweg want die heeft heel wat knowhow voor watergebonden infrastructuur”, zegt de minister. “De studie is nu aangevat en ik hoop dat we zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen. We gaan dan kijken naar de precieze locatie, of het een aparte weg wordt los van de brug of een die geïntegreerd wordt. Dat weten we allemaal na de studie, en dan hoop ik dat we zo snel mogelijk kunnen overgaan tot de realisatie ervan.”