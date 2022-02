Carnaval sneuvelt bijna in heel Oost-Vlaanderen door corona... maar niet in Maldegem! 

De beslissing komt er omdat de coronacijfers verbeteren. Dat stoet net op 27 februari kan uitrijden is opvallend. In Aalst, toch het mekka van het carnavalsfeest in Vlaanderen, is er geen stoet. Daar gaat wel een soort cafécarnaval door. Over de manier waarop dat zal verlopen pleegt de stad Aalst op dit moment nog druk overleg. Carnavalisten die op zondag toch een stoet willen meepikken, kunnen alleszins in Maldegem terecht, met of zonder verkleedkleren.