West-Vlaanderen gaat in zee met Mega als energieleverancier groepsaankoop: "23 procent goedkoper dan marktprijs"

Het aantal inschrijvingen, in totaal meer dan 91.000, ligt voorlopig een pak hoger dan bij de groepsaankoop vorig jaar. Toen hadden 83.623 gezinnen zich ingeschreven, waarvan 77% effectief inging op het voordelige aanbod van de energieleverancier. Op vrijdag 25 februari mogen de deelnemers hun persoonlijk voorstel verwachten en kunnen ze nakijken op basis van hun huidig verbruik hoeveel ze met de groepsaankoop kunnen besparen. Daarna kunnen ze beslissen of ze ingaan op het aanbod of niet.

Inschrijven kan nog altijd, tot en met maandag 28 maart. Dat kan via de website van de provincie West-Vlaanderen of via de gratis infolijn 0800 18 711.