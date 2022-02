Stijn De Sutter uit Gentbrugge eerste Belgische meesterbarbier van Italiaanse barbiersfamilie die Al Capone schoor

De naam doet bij een doorsnee persoon wellicht geen belletje rinkelen, maar de Scapicchio-familie is één van de oudste familiebedrijven in haar ambacht. Al sinds 1820 geven ze de kennis van het open scheermes door, ondertussen al over 5 generaties heen. Pater familias Enzo Scapicchio staat momenteel aan het roer vanuit zijn zaak in het Zuid-Italiaanse Bovino. Pittig detail: zijn grootvader was ooit de persoonlijke barbier van Al Capone, de beruchte crimineel die tijdens de Amerikaanse drooglegging (1920 tot 1933) de scepter zwaaide over het misdaadmilieu in Chicago.

