Literatuurfestival Memento in Kortrijk met thema Thuiskomen: "Antwoord op thema Verdwalen van vorig jaar"

Het Woordfestival Memento in Kortrijk is dit jaar aan zijn 7de editie toe. Het eigenzinnige literatuurfestival overleefde gelukkig de coronapandemie van vorig jaar. In 2021 schakelde de organisatie noodgedwongen over naar een online-programma, waarmee ze meer dan 3.000 kijkers haalden. “Het was een experiment dat we nu ook zullen meenemen, maar we kijken toch uit naar het live gebeuren in het Muziekcentrum Track en boekenhuis Theoria”, zegt coördinator Vincent Coomans.