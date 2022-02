Middelbare school in Tielt geeft extra aandacht aan mentale welzijn van leerlingen op "Gezondheidsdag"

Lieselot Verbrugghe is leerkracht Nederlands en geeft al 20 jaar lang les in de katholieke middelbare school Regina Pacis in Tielt. Volgens haar is zo'n dag met de focus op het mentale welzijn zeker nodig. "We merken in vergelijking met vroeger dat er nu veel meer jongeren met zichzelf in de knoop liggen of zich niet goed in hun vel voelen. We organiseren vandaag allerlei activiteiten, zoals een wandeling om daar meer aandacht aan te geven. We geloven dat bijvoorbeeld wandelen de leerlingen kan helpen om even hun stress en negatieve gedachten opzij te zetten", vertelde ze aan Jens Lemant in Start Je Dag op Radio 2 West-Vlaanderen: