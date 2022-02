Na decennia van wachten krijgen metiskinderen een oplossing voor hun geboorteakten

Veel kinderen werden bij hun moeder weggehaald en geplaatst in een pleeggezin tussen 1959 en 1962. De kinderen groeiden op zonder te weten wie hun familie echt was en hadden soms geen geboorteakte of nationaliteitsbewijs. Uit het rapport van de Congo-commissie vorige herfst blijkt dat de door de koloniale administratie afgeleverde geboorteakten soms niet aanvaard werden, of opzettelijk vervalst.

In 2019 bood toenmalig premier Charles Michel in de Kamer zijn excuses aan voor de manier waarop metiskinderen in het verleden zijn behandeld.

In 2018 had het federale parlement de regering wel de opdracht gegeven een procedure in te stellen zodat ze hun nationaliteit (opnieuw) toegekend konden krijgen en maatregelen te nemen om de problemen met hun geboorte- en huwelijksakte op te lossen.

Verschillende metiskinderen daagden de Belgische staat overigens voor de rechter om hun gelijk te halen en meer erkenning te krijgen. De Belgische staat werd beschuldigd van misdaden tegen de mensheid en racisme, maar ging vorig jaar uiteindelijk vrijuit omdat de feiten verjaard waren.