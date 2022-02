Nieuwjaarsreceptie Lier wordt lentereceptie

De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in Lier en deelgemeente Koningshooikt kon niet doorgaan vanwege de strikte coronamaatregelen. Het stadsbestuur wil de inwoners toch nog laten samenkomen op een lentereceptie.

"We vinden het als stadsbestuur belangrijk om onze inwoners zeker één keer per jaar samen te brengen", vertelt schepen Annemie Goris (N-VA). "Vandaar hebben we besloten om de receptie naar mei te verschuiven. Hopelijk hebben we dan wat meer vrijheid en kunnen we zo toch nog iedereen samenbrengen."

De lentereceptie zal plaatsvinden op 15 mei in Lier op de Grote Markt en op 22 mei in Koningshooikt op De Laag.

De receptie voor "gestelde lichamen", allerlei hooggeplaatsten, gaat niet door. Het Lierse schepencollege besliste om dat beschikbare budget door te storten naar het OCMW. Het OCMW zal daarmee inwoners helpen die in financiële problemen raakten door de fors gestegen energieprijzen.