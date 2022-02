Ook Antwerpse evenementenbedrijven worden overspoeld nu code oranje in zicht is

“Toen er sprake was om over te schakelen naar code oranje, kregen we meteen veel aanvragen binnen”, vertelt Jan de Wieuw van JADA Events bij Radio 2 Antwerpen. “Het gaat over aanvragen tot en met oktober. Zowel wij als de bedrijven moeten het kunnen organiseren, dus het is goed dat ze vooruit kijken.”

Bruno Schaubroeck, woordvoerder van de evenementensector, bevestigt dat de sector de komende weken een explosie mag verwachten.

“We merken momenteel ook een stijging in de vraag naar bedrijfsevenementen in het buitenland", gaat Jan de Wieuw verder. " Zo zijn er bijvoorbeeld teams die naar Ibiza of Malta gaan, al is het maar om de zon op te zoeken. Mensen hebben bijna 2 jaar moeten telewerken en zo zijn teams uit elkaar gegroeid. De behoefte om elkaar terug te zien en die connectie terug te maken binnen het bedrijf is enorm groot.”