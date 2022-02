Viervoudig moordenaar Osman Calli sinds 2020 vrij in Turkije na levenslange straf in 2008 in België

Osman Calli schoot in november 2004 in zijn woning in Sint-Amandsberg zijn vrouw Teslime en zijn zus Hacer dood. Na de moorden stak hij het huis in brand en ging hij naar Nieuwerkerken bij Aalst. Calli drong er binnen in het huis van Wendy Blendeman, zijn ex en moeder van zijn 8-jarige zoon, die er woonde met haar vriend Henri De Cooman en zijn moeder Marie-Louise De Rop. Calli schoot eerst beneden De Rop dood. In de kamer van zijn zoon schoot hij Blendeman en De Cooman neer. Wendy Blendeman werd in het hoofd geraakt en overleed ter plaatse. De Cooman kreeg een kogel in de borstkas maar overleefde de aanslag.