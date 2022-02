Politie ontdekt zelfgemaakt café met tooghangers in grotten van Kanne: "Levensgevaarlijk en strikt verboden"

Vrijdagavond kwam er een melding bij de politie binnen dat er zich mensen zouden bevinden in de grotten, ondanks het uitdrukkelijk toegangsverbod. Na een half uur klauter- en klimwerk, vond de politie diep in de grotten een soort van café. Er was een Nederlander van 40 jaar aanwezig en ook een Nederlands gezin, met een kind en een baby. “Hier ging het om een gedeelte na de instorting en die plaats wordt niet wekelijks bezocht. Dat soort café moet er dus al een tijdje gestaan hebben: we vonden er tafeltjes en stoeltjes en een toog.” zegt korpschef Dirk Claes.