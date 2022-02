Mechelen start met een reeks praatgroepen voor vrouwen over menstruatie 

De organisatoren willen op het einde van de rit vooral een beter zicht hebben op de problematiek van menstruatiearmoede, om zo enkele adviezen voor te leggen aan de stad Mechelen. “Menstruatiearmoede is een complexer probleem dan enkel de financiële drempel die overwonnen moet worden. Het gaat ook over het gebrek aan kennis en de drempel om er open over te kunnen praten. Alle partners en hulpverleners binnen het kansarmoedenetwerk Mechelen worden ingeschakeld om deelnemers toe te leiden naar de eerste bijeenkomsten in maart in De Keeting”, zegt Natasja Lories, KAN-voorzitter.