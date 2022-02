Tijdelijke btw-verlaging op elektriciteit dreigt volgens Raad van State bewoners van woonzorgcentra te discrimineren

Eerder uitte ook al het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (VLOZO) zijn ongenoegen over de maatregelen. "165.000 Belgen die in een woonzorgcentrum of serviceflat wonen, blijven in de kou staan", klonk het begin deze maand. "Als de energieprijzen zo hoog blijven, dan gaan de woonzorgcentra dat vroeg of laat moeten doorrekenen naar de bewoners", aldus VLOZO. Dat vreesde dat de dagprijs voor rusthuisbewoners daardoor met twee tot drie euro zou stijgen.