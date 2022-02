Rakettrap die op ramkoers ligt met de maan zou niet van Space X-raket komen, maar van een Chinese raket

Latere gegevens toonden aan dat WE0913A twee dagen na de lancering van DSCOVR voorbij de maan was gegaan, en Gray en andere wetenschappers gingen er vanaf dan vanuit dat het ging om de tweede rakettrap van de Falcon 9-raket die DSCOVR in de ruimte lanceerde. "Het object had ongeveer de helderheid die we zouden verwachten, en was op de verwachte tijd verschenen", verdedigt de astronoom die stelling.