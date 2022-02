Ghostbusters-regisseur Ivan Reitman (75) overleden

Tegen het einde van de jaren '70 werd hij bekend als de producent en regisseur van verschillende succesvolle komedies. In 1978 kon Reitman in Hollywood doorbreken met de culfilm "Animal House" met onder meer John Belushi in de hoofdrol. Niet veel later maakte hij met Bill Murray "Meatballs", oorlogskomedie "Stripes" en zijn bekendste "Ghostbusters". Paul Feig, die in 2016 de reboot van "Ghostbusters" regisseerde, tweette dat hij in shock was toen hij hoorde dat Reitman overleden is.