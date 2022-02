Schurft rukt nu ook in regio Leuven op, apothekers overspoeld met vraag naar medicatie

Schurft is een huidaandoening die veroorzaakt wordt door de schurftmijt. De ziekte is heel besmettelijk en veroorzaakt veel jeuk. "Een paar jaar geleden zagen we nauwelijks gevallen van schurft", vertelt apotheker Anne Vanschoenwinkel uit Leuven. "Maar de voorbije maand gaat het aantal gevallen enorm de hoogte in. Ik denk dat de ziekte zich heeft kunnen ontwikkelen doordat de grenzen open zijn. Mensen van overal komen naar hier, en niet iedereen leeft in hygiënische omstandigheden."