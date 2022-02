Het volkslied in gebarentaal, de knieval van Eminem en een bijna 57-jarige hiphopheld: ook dit was de Super Bowl

De "Halftime Show" mag dan wel hét niet-sportieve hoogtepunt van de avond zijn, toch zijn er ook andere acts die de aandacht wegkapen. Denk aan "The star spangled banner", het Amerikaanse volkslied dat live gezongen wordt voor de start van de wedstrijd. De keuze van de artiest is een zaak van staatsbelang. En voor die artiest in kwestie is het ook zenuwslopend, want elke letter, elke noot, elke beweging wordt minutieus geanalyseerd.

Dit jaar was de eer weggelegd voor Mickey Guyton (38), een country-zangeres uit Texas, in 2020 de eerste zwarte vrouw die werd genomineerd voor een Grammy in een categorie voor country-muziek. Het is ook de eerste keer dat een zwarte country-artieste voor de Super Bowl gevraagd werd. Guyton zong "The star spangled banner" in 1 minuut en 50 seconden. Ze had het eerder al eens in een bijzonder snelle 1 minuut en 30 seconden gedaan. Het mag dan ook niet verbazen dat er in gokkantoren gewed werd over de lengte van haar performance.

Volgens kenners was het een "intense, emotioneel geladen" versie van het volkslied, met een minimum aan franjes, voornamelijk a capella, begeleid door een klein koor en een piano. Ze miste of verknoeide geen enkel woord. Guiton droeg niet toevallig een blauwe jurk, een van de kleuren van de Amerikaanse vlag. Want ja, ook dát wordt nauwlettend in de gaten gehouden.