Nu verplicht telewerk vanaf vrijdag verdwijnt: eerste hulp bij terugkeer naar kantoor, voor werknemers en werkgevers

Tegelijk staat niet iedereen te springen om terug te komen of wil je net een dag meer thuiswerken dan het bedrijf toestaat. "In dat geval stap je best naar je leidinggevende of de personeelsdienst", zegt De Gieter. "Je zult dan wel met goede argumenten moeten komen. Je zult moeten aantonen waarom het waardevol is dat je meer thuiswerkt. En zult in die argumentatie ook moeten tonen hoe je de nadelen voor het team of de organisatie gaat opvangen."