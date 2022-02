Vader snowboarder Evy Poppe uit Zelzate fier: "Ze heeft lef getoond, we hebben het einde nog niet gezien!"

"Ik ben enorm trots op wat Evy op haar 17 jaar toont. Ze is nog jong en we gaan in de toekomst nog veel meer moois zien", zegt Kenneth Poppe na doortocht van zijn dochter op de Olympische Winterspelen. Evy Poppe werd in de Big Air in het snowboarden afgelopen nacht 24e en mist zo de finale. "Vooral haar double front flip-sprong was echt gedurfd!"