Valentijn: de liefde van Solanch en Manfred overwon afstand, leeftijd, cultuur en taal

Makkelijk wordt de weg niet. De ouders van Solanch zien een echtgenoot die even oud is als henzelf niet echt zitten. Ook Manfred krijgt in het begin in zijn kringen best wat kritiek.

Solanch is ondertussen tandarts, maar in België is haar diploma niet geldig. Ze mist de Cubaanse warmte van de mensen ook. En toch, en toch was de liefde sterk genoeg. Drie jaar geleden zijn de twee getrouwd en vandaag vieren ze Valentijn. Met een etentje. Want de liefde bleef overeind.