De vergeten kolonie van Leopold I voor arme lui: het verhaal achter de Verapazbrug die in Gent verrijst

Er was heel veel armoede in die tijd, vertelt ze. "Duizenden mensen die in fabrieken werkten probeerden te overleven voor een appel en een ei. Die leefden in de vele beluiken onder andere aan de Voormuide, waar de Verapazbrug gaat komen. In die periode kreeg België een kolonie in Guatemala, namelijk in het gebied Verapaz." Alta Verapaz is een departement in Guatemala in het midden van het land. De hoofdstad is Cobán.