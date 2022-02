Dierenasiel Kinrooi vraagt sympathisanten om hondenbrokken te schenken: "Het was file aan de poort"

Van het ene moment op het andere bijna 100 verwaarloosde honden opvangen, is niet eenvoudig. Het asiel Dieren in Nood in Kinrooi trok dit weekend dan ook aan de alarmbel en riep de mensen op om hondenbrokken, speelgoed of geld te doneren om die opdracht tot een goed einde te brengen.

De respons was enorm. "Het is mooi om te zien dat nog zo veel mensen nog een groot hart voor dieren hebben", vertelt Sofie Cnudde van Dieren in Nood. "Winkels stonden hier met hele ladingen, kindjes die centen uit hun spaarpot haalden, mensen die met grote en kleine zakken komen aanzetten. Het was gisteren file aan de poort van mensen die dingen wilden doneren."