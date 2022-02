Voorbereidende werken van op- en afrittencomplex "de vlecht" van de E17 aan Waregem gestart

Zo'n vlechtstructuur in het verkeer is een primeur voor België volgens woordvoerster Eveline Vandecaetsbeek van het Agentschap voor Wegen & Verkeer. "Het is een systeem dat al regelmatig in de VS wordt toegepast. Nu stropt het verkeer vaak op door de bestuurders, die linksaf de E17 willen oprijden. Tijdens spitsmomenten zorgt dat voor gevaarlijke situaties en staan er zelfs files tot op de E17. Met die vlechtstructuur zullen we het verkeer van op de Expresweg vlugger laten doorstromen naar de snelweg. Zo moeten de bestuurders, die linksaf de oprit van de E17 willen oprijden nog maar stoppen bij 1 verkeerslicht in plaats van 2.

Bekijk hier hoe de verkeerssituatie in Waregem eruit zal zien na de werken: