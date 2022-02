Vrouwen overlijden vaker aan hart- en vaatziekten dan mannen, ZNA vraagt om waakzaamheid

Daarbovenop komt dat klachten bij vrouwen vaker atypisch zijn dan bij de man. “De klachten zijn minder specifiek. Het gaat bij de vrouw niet altijd om pijn op de borst die uitstraalt naar de arm. Bovendien komen de onderzoeken die we doen uit de mannenwereld en zijn ze niet altijd specifiek genoeg voor vrouwen. Bij hen moeten we alles meer in detail bekijken: wanneer is een vrouw de pil beginnen nemen? Wanneer begon de menopauze? Waren er eventuele problemen bij de zwangerschap? Dat zijn allemaal factoren waar we rekening mee moeten houden.”