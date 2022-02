Waarom het "vrijheidskonvooi" in Brussel op een sisser uitdraaide (maar toch geen complete mislukking was)

Veelzeggend is een korte woordenwisseling op een parking in Rijsel. Chauffeurs van een zestal voertuigen geraken er onderling niet uit of ze ondanks het verbod toch naar Brussel trekken, of naar Straatsburg rijden als alternatief. Ook op andere verzamelpunten heerst verwarring over wat het precieze plan is. Iedereen kijkt naar iedereen. Er ontstaat een soort omstandereffect waarbij centraal leiderschap ontbreekt.