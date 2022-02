Wie laat zich vangen door online oplichters? En hoe? "Het kan écht iedereen overkomen", vertelt expert

Het is in België en bij uitbreiding wereldwijd de meest bekeken Netflix-film van dit moment: The Tinder Swindler. Een waargebeurd verhaal over (online) relatiefraude. Maar voor zo'n verhaal moet je niet naar het buitenland kijken, want ook bij ons gebeurt het dagelijks. De federale overheid neemt zelfs 30 mensen in dienst om zo'n fraude harder aan te pakken. En voor je je luidop afvraagt wie daar nu in trapt: "Het kan echt iedereen overkomen". Dat vertelt Barbara Briers (UGent) in "Laat".