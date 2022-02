Waterbom over Vlaanderen zou tot 8 miljard euro schade kunnen veroorzaken

Vooral Oost-Vlaanderen blijkt uiterst kwetsbaar. Het water van Leie en Bovenschelde komt samen in de Ringvaart rond Gent. Door de grote omvang van deze rivierbekkens worden zeer hoge afvoeren gegenereerd die grote overstromingen veroorzaken in de regio rondom Gent. De potentiële schade in Gent loopt zo op tot 3 miljard euro in het 230 millimeter neerslag scenario.

Ook in de Dendervallei neemt de schade bij die grote hoeveelheid neerslag extreem toe tot meer dan 1 miljard euro, waarbij in de gemeente Ninove de schade oploopt tot zowat een half miljard euro. In gemeenten als Liedekerke, Geraardsbergen en Denderleeuw zou de schade tot meer dan 100 miljoen euro kunnen oplopen.

"We doen daar al heel wat", zegt Peeters. "Het Sigmaplan is daar heel belangrijk in de regio. Maar we willen ons toch optimaal beveiligen en vandaar dat we denken dat we daar nog bijkomende maatregelen nodig hebben en daarom doen we beroep op experts.