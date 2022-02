Werken aan nieuwe brug Dok Noord in Gent starten eindelijk: “Verkeersknoop rond drukke Dampoort ontwarren”

De nieuwe Verapazbrug zorgt tegen de zomer van 2024 voor een nieuwe verbinding over het Handelsdok tussen de binnenring aan Dok Noord en de Afrikalaan. "Eigenlijk verschuift de stadsring zo", verklaart Jef Schoenmaekers van Wegen en Verkeer. Het is de bedoeling dat het doorgaand verkeer van de brug gebruik maakt zodat de wijken rond de Dampoort minder verkeer te verwerken krijgen. Het hele project kadert ook in de ontwikkeling van de Nieuwe Dokken. Dat is een stadswijk die volop in ontwikkeling is en door minder verkeer aantrekkelijker kan worden.