Rechters in drugsproces rond "Frank de Tank" en "dikke Nordin" willen aanblijven, wrakingskwestie naar hof van beroep

In het grote drugsproces rond "dikke Nordin" en "Frank de Tank" staan in totaal een dertigtal verdachten terecht voor grootschalige cocaïnesmokkel in de Antwerpse haven. Het gaat over een netwerk dat - na een uit de hand gelopen deal - ook een "aanslagenoorlog" in Antwerpen ontketende.

Maar op de tweede procesdag - de dag dat de verdediging voor het eerst aan het woord kwam - vorige week diende een van de advocaten van de hoofdverdachten een wrakingsverzoek in tegen de rechtbank.