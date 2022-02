"Zijt Lief"-actie in Heusden-Zolder: wie het gemeentehuis bezoekt, krijgt een rode roos

In Heusden-Zolder zijn de negatieve commentaren op sociale media beu. "Over alles zien we tegenwoordig haatreacties op sociale media", zucht burgemeester Mario Borremans (G O E D). "Over het nieuwe Optimo-systeem, over het vaccinatiecentrum en de coronamaatregelen, zelfs over televisieseries. Er heerst online vandaag de dag heel wat negativiteit en de toon wordt alsmaar scherper. Dat willen we tegengaan, daarom deze actie."

Wie het gemeentehuis betreedt, krijgt vandaag dus een rode roos. "Tegelijkertijd doen we oproep aan de mensen: wees wat liever tegen elkaar", vult Borremans nog aan. "Voor je online of in het echt iemand van repliek dient, denk eens tien seconden na. Je reactie kan er al heel anders uitkomen."