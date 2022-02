Zo zal "The Lord of the Rings", de duurste tv-serie ooit, eruitzien

Ook het verhaal is anders. Volgens de televisiescenaristen gaat het dieper dan de "ene Ring" die centraal stond in de drie films. Bijvoorbeeld over hoe Sauron zo machtig is geworden, of over de relaties tussen mensen en elfen. Er is daarvoor geput uit het boek "The Silmarillion", samengesteld uit teksten van schrijver J.R.R. Tolkien.