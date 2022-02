2 Nederlanders vrijgesproken voor betrokkenheid bij drugslab in Hechtel-Eksel

De feiten speelden zich twee jaar geleden af: bij de vondst van een drugslab in de Kiefhoekstraat in Hechtel-Eksel, werden er drie Nederlandse jongemannen dood aangetroffen. Ze bleken om het leven gekomen te zijn door een koolstofmonoxidevergiftiging. Twee mannen uit Valkenswaard en Eindhoven werden verantwoordelijk gesteld voor het drugslab, maar de officier van justitie in Nederland vond onvoldoende bewijs om hen nog verder te vervolgen.