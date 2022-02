"Een verademing": nieuwe strategie voor behandeling van zware astmapatiënten spaart tijd én geld uit

“Er zijn zes verschillende monoclonale antilichamen”, legt professor Guy Brusselle uit, diensthoofd van de afdeling Longziekten aan het UZ Gent. Met elk van die antilichamen kan je een behandeling opstarten. “Vroeger was het vaak trial and error (op goed geluk, nvdr): dan gaf je één antilichaam en wachtte je af of de patiënt er baat bij had of niet. Maar vaak kan je dat pas beoordelen na vier tot zes maanden. Op die manier kan het jaren duren voor je bij de gepaste behandeling uitkomt.”