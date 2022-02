Aartselaarse carnavalstoet kan dan tóch doorgaan

De plaatselijke Snorrenclub besliste met het Aartselaarse gemeentebestuur de stoet te laten uitgaan. De Snorrenclub is een socio - culturele vereniging en geen carnavalsvereninging maar ze organiseert wel de carnavalstoeten.

De vrees dat corona mogelijk het einde van een mooie traditie in Aartselaar zou betekenen was groot, maar de veertigste editie zal dus zondag 27 maart toch door de dorpsstraten trekken. Dat is wel een maand later dan normaal.