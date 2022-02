Honderdtal mensen stapt door Gent om grensoverschrijdend gedrag in hoger onderwijs aan te klagen

Directe aanleiding voor de mars in Gent is een incident met een doctoraatsstudent van de UGent. Die bood 2 jaar geleden examenvragen aan een studente aan in ruil voor “iets”. Het dossier belandde uiteindelijk bij de Tuchtcommissie, waarna het anderhalf jaar lang stil bleef. Uiteindelijk kreeg de vrouw te horen dat er een sanctie zou zijn uitgesproken, maar meer informatie bleef uit. Dat bleek later bovendien fout te zijn: het dossier is nog niet rond en er is nog geen sanctie opgelegd. Dat liet rector Rik Van de Walle zelf weten.