Akkoord over hervorming van de arbeidsmarkt

De moeilijkste knoop was het statuut van maaltijdkoeriers en Uberchauffeurs. Er zijn nu acht criteria vastgelegd waaruit moet blijken of het om zelfstandigen of werknemers gaat. Bij betwistingen kan de rechter zich daarop baseren. Voorbeelden van criteria voor een werknemer zijn wanneer hij exclusief voor een enkel platform moet werken en wanneer de werkgever de prijs bepaalt en zegt hoe en wanneer hij moet werken. Ook krijgen die zogenoemde platformwerkers voortaan een verzekering bij een arbeidsongeval.

Nachtarbeid vanaf 8 uur ’s avonds zal ook makkelijker kunnen wanneer één vakbond akkoord gaat. Er zijn ook maatregelen om werk en privé makkelijker te kunnen combineren. Zo wordt het mogelijk meer uren per dag te werken voor een vierdaagse werkweek.

Deeltijdse kassiersters zullen ook langer vooraf geïnformeerd worden over hun dienstrooster. In bedrijven vanaf 20 werknemers krijgen die het recht om tijdens hun vrije tijd niet beschikbaar te zijn voor hun werkgever. Werknemers zouden ook 5 dagen opleiding moeten krijgen. Wie ontslagen wordt zal al in zijn opzegperiode kunnen overstappen naar een andere werkgever.

Voor de invulling van knelpuntberoepen is er onder meer overleg met de gewesten om maatregelen te nemen op maat van de regio. Vanmorgen geeft premier De Croo een persconferentie met de details van de beslissingen.