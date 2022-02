Nabestaanden van Halyna Hutchins die stierf op set van "Rust", dienen klacht in tegen acteur Alec Baldwin

De klacht is vandaag ingediend in Santa Fe, in de staat New Mexico. Advocaat Brian Panish zei op een persconferentie in Los Angeles dat bij de opname van de film verschillende voorzorgsmaatregelen niet gerespecteerd werden.

De nabestaanden vragen na het "tragische verlies" van de cameravrouw een schadevergoeding. Om hoeveel geld het gaat, werd niet bekendgemaakt. Of die vergoeding wordt toegekend, zal bepaald worden tijdens een proces met een jury.