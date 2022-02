Voor het eerst wapenfabrikant aansprakelijk voor dodelijke schietpartij op Amerikaanse school: "Historisch precendent"

Bij het drama, op vrijdag 14 december 2012, schoot de 20-jarige Adam Lanza in 264 seconden 26 mensen dood, onder wie twintig kinderen, en daarna zichzelf. Daarvoor had hij zijn moeder om het leven gebracht. Het was een van de dodelijkste schietpartijen op een Amerikaanse school. "Deze schikking is een historisch precedent voor volgende schietpartijen op scholen", besluit Soenens.