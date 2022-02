Oppositie hekelt arbeidsdeal: “Niet één noemenswaardige activeringsmaatregel”

In een reactie aan VRT NWS wijst premier Alexander De Croo (Open VLD) er fijntjes op dat het activeringsbeleid een bevoegdheid is van de gewesten. Zo is in Vlaanderen bijvoorbeeld de VDAB daarvoor bevoegd.

Hij vindt dan ook niet dat de verschillende beleidsniveaus elkaar met de vinger moeten wijzen. "Als we een werkzaamheidsgraad van 80 procent halen, doen we dat door samen te werken met elkaar."

Zou het dan niet beter zijn om nog meer activeringsinstrumenten naar de gewesten over te hevelen? We kunnen daar lang instititutionele discussies over voeren, maar moeten vandaag maatregelen nemen en die nemen we", verdedigt de premier zich laconiek. "Op een moment als nu is het alle hens aan dek en iedereen moet gewoon binnen zijn bevoegdheden het maximale doen. Dat doen wij en ik zie dat de deelstaten dat ook doen. "