Man van 61 over hele lijn schuldig voor schietpartij in Brederodestraat, zijn zoon enkel aan poging doodslag

Tijdens het proces verklaarde de vader dat het niet zijn bedoeling was om iemand te doden. "Ik wilde alleen mijn zoon, mijn schoondochter en mijn kleinkinderen beschermen", klonk het in het Antwerpse hof van assisen. Op de vraag van de voorzitter waarom hij een pistool op zak had, antwoordde hij dat dat als bescherming was, omdat er de avond voordien al problemen waren geweest met Turkse jongeren. Pittig detail: hij was vroeger scherpschutter in het Turkse leger en was dus vertrouwd met wapens.