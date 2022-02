Te koop in Roeselare: bewoonbare atoomschuilkelder uit Koude Oorlog

De kelder komt oorspronkelijk uit Zuid-Afrika. “Hij werd gekeurd in Zwitserland en nadien verkocht tot hij in Heule, bij Kortrijk, belandde. Hij staat nu al een kleine 20 jaar in Roeselare”, zegt Tanghe. Opvallend, de kelder is nooit ondergronds geweest. “Het was een demomodel, hij staat nog altijd anderhalve meter van de grond. Eigenlijk is het de bedoeling dat hij 2 meter onder de grond zit”, zegt Tanghe.