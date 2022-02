Bedrijf Paperbox uit Gent uitgeroepen tot Oost-Vlaamse Starter van het Jaar

Ondanks de onzekere tijden door de coronapandemie zijn vorig jaar maar liefst 16.295 ondernemingen opgestart in Oost-Vlaanderen. Dat is 10,22 procent meer dan in 2020, wat ook al een uitzonderlijk jaar was met 14.723 start-ups. “Ondernemerschap zit duidelijk in de lift in Oost-Vlaanderen”, klinkt het bij UNIZO, de Unie voor Zelfstandige Ondernemers. Onder die Oost-Vlaamse starters kende Paperbox al snel een erg sterke groei. Het Gentse bedrijf van Maarten Callaert, Frederic Stallaert en Stijn Decubber richt zich op verzekeringskantoren en specifiek op hun overvolle inbox.