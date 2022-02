Belgisch architectuurproject Z33 in de running voor prestigieuze Mies van der Rohe Award

"Torzo’s Italiaanse toparchitectuur, die naadloos past in de begijnhofsite en het stadsweefsel van de historische binnenstad, betoverde al veel bezoekers", reageert Igor Philtjens, gedeputeerde van de provincie Limburg op de nominatie. "Het nieuwe gebouw, dat op zich al een ‘reason to come and visit’ is, is een essentieel sluitstuk voor de toekomst van een creatief, innovatief, duurzaam en gastvrij Limburg. Z33 is meer dan ooit een symbool voor de Limburgse vernieuwingsdrang en veerkracht."