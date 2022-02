Belgen forceren doorbraak in opsporing microplastics in zee: "Veel efficiënter in kaart te brengen"

De eerste stap, het filteren, wordt nu al toegepast. "Maar de analysestap is nieuw. In een eerste model scheiden we plastics van niet-plastics. In een tweede model kunnen we de partikels ook in een bepaalde categorie stoppen, we kunnen bijvoorbeeld zien welk soort polymeren het zijn. Om een voorbeeld te geven: wanneer een deeltje rood fluoresceert, is het wat meer polair", zegt Meyers. (zie tabel hieronder)

In technische taal gaat het respectievelijk om het "Plastic Detection Model" (PDM) en het "Polymer Identification Model" (PIM). Het eerste model bleek bij specifieke tests 95,8 procent accuraat, het tweede ruim 88 procent.