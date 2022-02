Rijstrook minder in Belliardstraat en op Montgomeryplein in Brussel, meer ruimte voor fietsers en voetgangers

De Belliardstraat is een van de drukste uitvalswegen van Brussel. "We willen de ruimte voor fietsers en voetgangers daar vergroten zodat ze zich veiliger voelen", zegt Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen). "We gaan van vier naar drie rijstroken en er komt een fietsstrook. Dit is een proefopstelling, we willen eerst nagaan wat de impact is van het wegnemen van een baanvak op het verkeer. En daarna gaan we bekijken of we overgaan tot een heraanleg."