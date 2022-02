Bibliotheek Genk gaat films streamen: “Leden van de bib kunnen hierdoor naar de betere film kijken”

Netflix, Streamz, Disney+, Prime, … het aanbod aan streamingplatforms is de laatste jaren niet meer bij te houden. Nochtans wil dit nieuwe initiatief in Genk geen concurrentie zijn voor de bestaande platforms. Schepen van Cultuur Anniek Nagels (CD&V): “We merken dat soms op de streamingplatforms de betere films niet altijd aan bod komen. Dus we denken dat dit een goed aanvullend aanbod is. We gaan dus zeker niet hiermee in concurrentie.”